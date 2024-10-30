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20:40, 30 октября 2024Силовые структуры

Заочный приговор автору Mr.Freeman в восемь лет за фейки о Российской армии сочли законным

Мосгорсуд подтвердил заочный приговор мультипликатору Мунтяну за фейки о ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным заочный приговор автору мультфильма Mr.Freeman Павлу Мунтяну (признан иноагентом в России) за фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Судебная коллегия по уголовным делам отклонила жалобу осужденного на восемь лет лишения свободы.

6 сентября Хорошевский суд Москвы признал мультипликатора виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти»). Процесс проходил в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.

Суд установил, что Мунтян распространил в своем канале недостоверную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Прокурор просил приговорить его к 8,5 года колонии.

Мунтян был объявлен в розыск в декабре 2023 года.

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