Задержанный за взятки экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом

В Челябинской области перед судом предстанет экс-сотрудник ГИБДД за взятки

В Челябинской области перед судом предстанет бывший сотрудник ГИБДД по делу о получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2020 года до ноября 2023 года экс-госинспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД регулярно помогал кандидатам на получение прав, которые не могли сдать экзамен по вождению. За вознаграждения от 15 до 70 тысяч рублей он принимал экзамен по заранее известному маршруту и игнорировал ошибки водителей. Всего он обвиняется в совершении 31 преступления.

Выявили незаконную деятельность фигуранта следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Во время расследования было установлено, что обвиняемый потратил взятки в том числе на покупку машины Lexus. На нее наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО бывшего начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.