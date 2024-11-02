Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:45, 2 ноября 2024Силовые структуры

Задержанный за взятки экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом

В Челябинской области перед судом предстанет экс-сотрудник ГИБДД за взятки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинской области перед судом предстанет бывший сотрудник ГИБДД по делу о получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2020 года до ноября 2023 года экс-госинспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД регулярно помогал кандидатам на получение прав, которые не могли сдать экзамен по вождению. За вознаграждения от 15 до 70 тысяч рублей он принимал экзамен по заранее известному маршруту и игнорировал ошибки водителей. Всего он обвиняется в совершении 31 преступления.

Выявили незаконную деятельность фигуранта следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Во время расследования было установлено, что обвиняемый потратил взятки в том числе на покупку машины Lexus. На нее наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО бывшего начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении России с начала СВО. В Москве заговорили о переломе

      Захарова прокомментировала приказ Кадырова «не брать пленных»

      Врач назвала опасности инъекций на фоне истории об изуродованной косметологом россиянки

      Собянин назвал преимущество построенных по реновации домов

      МИД России прокомментировала отправку Чехией граждан в ряды ВСУ

      Захарова назвала ложными данные об отказе России обменивать морпехов ВСУ

      Задержанный за взятки экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом

      Страны Южной Америки не спасли Россию от роста цен на сливочное масло

      В российском городе разлились фекальные озера

      Пилот раскрыл простой способ преодолеть страх перед полетами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше