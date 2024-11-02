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14:03, 2 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего главного кадровика Минобороны оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО бывшего главного кадровика Минобороны России Кузнецова
Варвара Митина (редактор)
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

Кузнецов хотел оспорить постановление 235-го гарнизонного военного суда, но вышестоящая инстанция оставила его решение без изменений. Заседание по этому вопросу проходило в закрытом режиме.

8 октября 235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшего главного кадровика военного ведомства до 12 января.

Юрия Кузнецова задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает. Предполагаемого взяткодателя также оставили под стражей до 12 января.

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