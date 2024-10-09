Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:17, 9 октября 2024Силовые структуры

Предполагаемого взяткодателя в деле кадровика МО оставили под стражей

Фигуранта дела кадровика МО Мартиросяна оставили под стражей до 12 января

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы оставил под стражей Леву Мартиросяна, который обвиняется в предоставлении дома и участка в качестве взятки бывшему начальнику главного кадрового управления Минобороны (МО) России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Бизнесмен пробудет в СИЗО до 12 января.

Ранее Мартиросян отказался заключать сделку со следствием. Он не признает свою вину.

Во вторник, 8 октября, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 12 января и экс-начальнику главного управления кадров МО Юрию Кузнецову. Слушания проходили в закрытом режиме.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году. Что изменится и сколько теперь будет стоить свет?

      Россиянам объяснили способ заражения смертельно опасным африканским вирусом

      Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана задержали за служебный подлог и растрату

      Кети Топурия оценила свою фигуру после родов словами «не считаю, что прекрасно выгляжу»

      На Украине сообщили о взрывах в трех областях

      Летевший в Турцию самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

      Зеленский после отказа Байдена захотел показать свой «план победы» Шольцу

      Россия и Белоруссия договорились о развитии партнерства в сфере ВПК

      Шольц связал протесты в ГДР с современной Украиной

      В Киеве оценили перспективы Украины словами «Зеленскому кранты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше