Предполагаемого взяткодателя в деле кадровика МО оставили под стражей

Басманный районный суд Москвы оставил под стражей Леву Мартиросяна, который обвиняется в предоставлении дома и участка в качестве взятки бывшему начальнику главного кадрового управления Минобороны (МО) России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Бизнесмен пробудет в СИЗО до 12 января.
Ранее Мартиросян отказался заключать сделку со следствием. Он не признает свою вину.
Во вторник, 8 октября, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 12 января и экс-начальнику главного управления кадров МО Юрию Кузнецову. Слушания проходили в закрытом режиме.