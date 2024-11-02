Захарова: Украина прибегает к самостоятельности только при нехватке денег

Украина прибегает к самостоятельности только в случае нехватки денег. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Украина прибегает к самостоятельности только тогда, когда ей денег не хватает. Например, в случае с ядерным оружием», — рассказала дипломат.

Как добавила Захарова, до Украины не было таких прецедентов, когда какой-либо стране запрещали вести переговоры, а сами украинцы себе не принадлежат и находятся в лоне Запада.

Кроме того, она заявила, что глава МИД Украины Андрей Сибига занимается «политическим туризмом», отвлекая граждан от проблем мобилизации и «кровавых штурмов».