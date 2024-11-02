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18:18, 2 ноября 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Украину в несамостоятельности

Захарова: Украина прибегает к самостоятельности только при нехватке денег
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина прибегает к самостоятельности только в случае нехватки денег. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Украина прибегает к самостоятельности только тогда, когда ей денег не хватает. Например, в случае с ядерным оружием», — рассказала дипломат.

Как добавила Захарова, до Украины не было таких прецедентов, когда какой-либо стране запрещали вести переговоры, а сами украинцы себе не принадлежат и находятся в лоне Запада.

Кроме того, она заявила, что глава МИД Украины Андрей Сибига занимается «политическим туризмом», отвлекая граждан от проблем мобилизации и «кровавых штурмов».

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