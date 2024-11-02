Жених попал в смертельную аварию в день свадьбы из-за двоюродного брата

В Ирландии жених попал в смертельную аварию в день свадьбы из-за своего шафера

В Ирландии 20-летний жених попал в смертельную аварию в день свадьбы. Об этом сообщает BreakingNews.ie.

В августе 2021 года Шейн Харти вез своего двоюродного брата Майлза Харти вместе с еще одним человеком на машине ночью. Неожиданно Шейн отвлекся и съехал на обочину, врезавшись в столб. Столкновение было настолько сильным, что Майлза не стало на месте. В тот день он должен был жениться, а его непреднамеренный убийца — выступать в качестве шафера.

Узнав о произошедшем, невеста Майлза Кейт Квиллиган не стала отменять торжество: из радостного события оно превратилось в подобие поминок. В окружении друзей и родственников она слушала их любимую с Майлзом музыку в церкви, после чего выпустила в небо синие шары с числом 20. «Я буду любить тебя вечно, мы всегда будем вдвоем, несмотря ни на что. <...> Ты не заслужил этого, мой красивый мальчик», — написала Квиллиган в прощальном письме для Майлза.

По словам женщины, она не понимала, как справиться с потерей и пережить боль, как вдруг узнала, что беременна. «Я знаю, что ты бы не бросил меня просто так, поэтому оставил мне частичку себя», — обратилась к Майлзу она.

Шейн Харти попал под суд. Он признал себя виновным и теперь ожидает приговора, который будет объявлен 18 ноября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина с опасной болезнью сыграл свадьбу прямо в больничной палате. Через двое суток его не стало.