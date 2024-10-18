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14:22, 18 октября 2024Из жизни

Жениха не стало через двое суток после свадьбы

В Великобритании смертельно больной мужчина женился прямо в больничной палате

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В Великобритании мужчина с опасной болезнью сыграл свадьбу прямо в больничной палате. Через двое суток его не стало, пишет издание Daily Mirror.

Жених, 51-летний Майк, и его невеста, 38-летняя Лара, познакомились 11 лет назад. «Мы собирались пожениться еще в 2020, но помешал коронавирус, — рассказывает женщина. — Но нам всегда казалось, что у нас полно времени и когда-нибудь мы поженимся».

Майк с начала года страдал от одышки. В мае у него диагностировали пневмосклероз — заболевание, при котором легочная ткань замещается соединительной. С пневмосклерозом живут от двух до пяти лет, иногда дольше, но Майку не повезло. В августе его состояние сильно ухудшилось. Он три недели провел в больнице, а когда выписался, едва мог подняться по лестнице. Через неделю его снова госпитализировали.

После разговора с больничным священником Майк и Лара решили не тратить время и устроить свадьбу как можно скорее. У невесты было 24 часа, чтобы все организовать, и ей это удалось.

Это было прекрасно, и это было огорчительно. И он, и я хотели совсем не такой свадьбы, но с нами там были родственники и друзья. Его лучший друг сказал об этом лучше всего: дело не в вычурных платьях и сотнях гостей, все это не нужно. Дело в любви

Лараневеста
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Через два дня Майка не стало.

Ранее сообщалось, что в США пара по просьбе больного отца невесты сыграла свадьбу в больнице. С помощью сотрудников учреждения пара украсила палату, где лежал мужчина, и провела скромную церемонию бракосочетания.

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      Олег Парамонов
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