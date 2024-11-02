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14:33, 2 ноября 2024Экономика

Жители российского города искали закладки в доме и разнесли его

В Краснодаре мужчины разнесли этаж многоквартирного дома в поисках закладок
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре двое мужчин искали закладки на одном из этажей многоквартирного дома и разнесли его. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Мужчины прибыли в дом на улице 40 лет Победы, поднялись на 22 этаж и начали там искать наркотики в закладках. В итоге они разворотили весь навесной потолок, так что его части начали свисать сверху и покрыли собой пол. Действие попало на камеры наблюдения. По словам жильцов дома, он вызвали полицию, однако наряд не приехал до сих пор.

Ранее в Новосибирске рухнул потолок в квартире многодетной семьи. Авария произошла в двухэтажном доме по улице Минина. Труба отопления лопнула на чердаке здания около 6 часов утра, после чего с потолка квартиры хлынул кипяток. Жильцы при этом не пострадали. Жители дома рассказали, что труба, которую прорвало, полностью сгнила.

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