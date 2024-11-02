Звезда «Секса в большом городе» стала жертвой воров

У звезды «Секса в большом городе» Сары Джессики Паркер украли хеллоуинские тыквы

Актрису Сару Джессику Паркер обворовали на Хеллоуин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, у знаменитости украли несколько дорого украшенных к празднику тыкв прямо с порога ее дома в Нью-Йорке. При этом система видеонаблюдения и сигнализации не сработали, несмотря на то, что таунхаус звезды стоимостью более 35 миллионов долларов хорошо оборудован системами безопасности.

После случившегося Паркер даже пришлось повесить на двери своего дома таблички с надписью: «Позор ворам тыкв!!!». Написала ли звезда «Секса в большом городе» заявление в полицию, не сообщается.

Ранее стало известно, что звезда другого культового сериала «Сплетница» скоро станет отцом.