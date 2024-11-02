Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:59, 2 ноября 2024Культура

Звезда «Секса в большом городе» стала жертвой воров

У звезды «Секса в большом городе» Сары Джессики Паркер украли хеллоуинские тыквы
Андрей Шеньшаков

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Актрису Сару Джессику Паркер обворовали на Хеллоуин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, у знаменитости украли несколько дорого украшенных к празднику тыкв прямо с порога ее дома в Нью-Йорке. При этом система видеонаблюдения и сигнализации не сработали, несмотря на то, что таунхаус звезды стоимостью более 35 миллионов долларов хорошо оборудован системами безопасности.

После случившегося Паркер даже пришлось повесить на двери своего дома таблички с надписью: «Позор ворам тыкв!!!». Написала ли звезда «Секса в большом городе» заявление в полицию, не сообщается.

Ранее стало известно, что звезда другого культового сериала «Сплетница» скоро станет отцом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

      Беременная дочь Ивана Охлобыстина показала откровенные фото из ванной

      МВД объявило в розыск публициста Стомахина по уголовной статье

      Россиянин обстрелял легковушку после конфликта и пойдет под суд

      Раскрыто влияние зеленой Сахары на весь климат Земли

      Нарколог оценил эффективность препаратов от алкоголизма

      На Украине к разминированию привлекут инвалидов и женщин

      «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые за 11 месяцев

      Иностранец напился в российском аэропорту и не смог сам сесть в самолет

      Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше