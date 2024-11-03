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13:29, 3 ноября 2024Мир

Байден рассказал о желании «шлепнуть по заднице» сторонников Трампа

Байден: Трампа и его сторонников хочется «шлепнуть по заднице»
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа и его сторонников теми, кого хочется «шлепнуть по заднице». Об этом он заявил во время предвыборного митинга в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, трансляцию которого вел YouTube-канал «PBS NewsHour».

«Некоторые из вас могут подумать, что они [Дональд Трамп и его сторонники] какие-то мачо. Вот что я вам скажу (...). Эти республиканцы, они, как те самые парни, которых хочется шлепнуть по заднице», — рассказал президент.

Так американский лидер прокомментировал желание Трампа и «его американских друзей» ввести налоговые льготы для богатых.

Штат Пенсильвания, где выступал Байден, является одним из ключевых для исхода президентской гонки. Он самый крупный из традиционно колеблющихся штатов, его представляют 19 из 538 выборщиков. По последним опросам, в Пенсильвании лидирует Трамп, но с минимальным отрывом в 0,1 процентных пункта.

Ранее Байден уже успел назвать сторонников Трампа «мусором». В ответ на это заявление на очередном предвыборном митинге Трамп прокатился на мусоровозе.

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