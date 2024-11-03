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16:49, 3 ноября 2024Мир

Древнеримская плотина спасла от наводнения испанский город

Построенная две тысячи лет назад плотина спасла от наводнения город в Испании
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Angel Fandos / Wikimedia

Построенная в эпоху Древнего Рима плотина спасла жителей города Альмонасид-де-ла-Куба провинции Сарагоса от наводнения, с которым столкнулась Испания. Об этом сообщает издание El Espanol.

«Помимо того что катастрофы удалось избежать, была доказана эффективность плотины, которая по-прежнему полезна две тысячи лет спустя», — подчеркнули журналисты.

Плотина была построена во второй половине I века нашей эры, при императоре Августе. Она же считается самой высокой из всех сохранившихся древнеримских плотин в мире. Вместе с тем в последующие эпохи она немного перестраивалась, а в какие-то периоды оказывалась заброшенной.

Наводнения, вызванные сильными проливными дождями, затронули сразу несколько регионов Испании, но наиболее пострадавшей стала провинция Валенсия. К настоящему времени количество жертв бедствия достигло 214 человек.

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