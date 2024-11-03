Reuters: число жертв наводнений в Испании выросло до 214

Число жертв наводнений в Испании выросло до 214. Об этом пишет Reuters.

Как сообщил агентству премьер-министр Педро Санчес, еще десятки жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Он официально заявил, что правительство направляет еще пять тысяч военнослужащих для оказания помощи в поисках людей и очистке территории от последствий наводнений в дополнение к 2,5 тысячам солдат, которые уже работают на месте происшествия.

«Правительство собирается мобилизовать все необходимые ресурсы до тех пор, пока они необходимы», — заявил Санчес, назвав операцию для Вооруженных сил Испании крупнейшей в мирное время.

Шторм под названием «Дана» обрушился на Испанию 29 октября. За несколько часов в нескольких провинциях выпала двухлетняя норма осадков. Сотни человек оказались заперты в офисах и торговых центрах. Некоторые были вынуждены спасаться от прибывающей воды, вскарабкиваясь на крыши домов и фонарные столбы.