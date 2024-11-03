Израиль заявил о ликвидации важного боевика «Хезболлы»

ЦАХАЛ: уничтожен планировавший атаки БПЛА на Израиль член «Хезболлы» Баракат

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена военно-воздушного подразделения радикальной группировки «Хезболла» Али Бараката, который занимался планированием нападений на государство с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). ЦАХАЛ сообщила об этом в Telegram-канале.

Отмечается, что Баракат был «важным источником знаний для подразделения», который потратил более десяти лет на планирование и проведение атак БПЛА на Израиль.

Как утверждают в ЦАХАЛ, боевик также принимал участие в разработке крылатых ракет и беспилотников для «Хезболлы».

Ранее ЦАХАЛ ликвидировала двух полевых командиров «Хезболлы» на юге Ливана. Уточняется, что оба командира ответственны за обстрелы израильских общин в районе Галилеи. Помимо двух боевиков израильские военные ликвидировали несколько оперативников «Хезболлы» и обнаружили большое количество оружия.