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22:03, 3 ноября 2024Мир

Израиль заявил о ликвидации важного боевика «Хезболлы»

ЦАХАЛ: уничтожен планировавший атаки БПЛА на Израиль член «Хезболлы» Баракат
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена военно-воздушного подразделения радикальной группировки «Хезболла» Али Бараката, который занимался планированием нападений на государство с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). ЦАХАЛ сообщила об этом в Telegram-канале.

Отмечается, что Баракат был «важным источником знаний для подразделения», который потратил более десяти лет на планирование и проведение атак БПЛА на Израиль.

Как утверждают в ЦАХАЛ, боевик также принимал участие в разработке крылатых ракет и беспилотников для «Хезболлы».

Ранее ЦАХАЛ ликвидировала двух полевых командиров «Хезболлы» на юге Ливана. Уточняется, что оба командира ответственны за обстрелы израильских общин в районе Галилеи. Помимо двух боевиков израильские военные ликвидировали несколько оперативников «Хезболлы» и обнаружили большое количество оружия.

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