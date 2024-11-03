Король Испании прокомментировал попытку забросать его грязью

Король Испании Филипп VI призвал понять гнев жителей Валенсии после наводнений

Король Испании Филипп VI прокомментировал инцидент в пострадавшем от наводнения городе Пайпорту в Валенсии, где его попытались забросать грязью. Он призвал понять злость местных жителей. Выступление монарха на заседании объединенного оперативно-координационного центра было размещено на странице королевского двора в соцсети X.

Филипп VI призвал дать людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию, а также гарантировать им присутствие государства. «Нужно понять злость и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось», — добавил он.

Ранее стало известно, что королевская чета посетила наиболее пострадавшие от наводнений населенные пункты в провинции Валенсия.

Король Филипп VI с супругой побывал в передовом командном пункте, чтобы узнать о происходящих спасательных работах и встретиться с местными жителями. Тем не менее руководство Испании продолжают обвинять в том, что они прилагают недостаточно усилий для борьбы с последствиями наводнений.