Короля Испании пытались забросать грязью во время встречи с пострадавшими от наводнений

Короля Испании Филиппа VI пытались забросать грязью пострадавшие от наводнений

Короля Испании Филиппа VI пытались забросать грязью во время визита в пострадавшие от наводнений районы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«По прибытии некоторые собравшиеся пытались забросать грязью королевскую свиту. Они кричали оскорбления в адрес Филиппа VI и Летисии, называя из убийцами», — отмечено в публикации.

При этом королевская чета посетила наиболее пострадавшие от наводнений населенные пункты Пайпорта и Чива в провинции Валенсия. Король Филипп VI с супругой побывал непосредственно в передовой командный пункт, чтобы узнать о происходящих спасательных работах и встретиться с местными жителями. Тем не менее руководство Испании продолжают обвинять в том, что они прилагают недостаточно усилий для борьбы с последствиями наводнений.

Ранее стало известно, как древнеримская плотина спасла испанский город от потопа. Конструкция, возведенная почти две тысячи лет назад, оказалась эффективной и для противодействия нынешним бедствиям.