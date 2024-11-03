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17:23, 3 ноября 2024Мир

Короля Испании пытались забросать грязью во время встречи с пострадавшими от наводнений

Короля Испании Филиппа VI пытались забросать грязью пострадавшие от наводнений
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Carlos LujÃ¡N / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Короля Испании Филиппа VI пытались забросать грязью во время визита в пострадавшие от наводнений районы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«По прибытии некоторые собравшиеся пытались забросать грязью королевскую свиту. Они кричали оскорбления в адрес Филиппа VI и Летисии, называя из убийцами», — отмечено в публикации.

При этом королевская чета посетила наиболее пострадавшие от наводнений населенные пункты Пайпорта и Чива в провинции Валенсия. Король Филипп VI с супругой побывал непосредственно в передовой командный пункт, чтобы узнать о происходящих спасательных работах и встретиться с местными жителями. Тем не менее руководство Испании продолжают обвинять в том, что они прилагают недостаточно усилий для борьбы с последствиями наводнений.

Ранее стало известно, как древнеримская плотина спасла испанский город от потопа. Конструкция, возведенная почти две тысячи лет назад, оказалась эффективной и для противодействия нынешним бедствиям.

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