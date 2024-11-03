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21:40, 3 ноября 2024Спорт

«Краснодар» разгромил аутсайдера и продолжил лидировать в РПЛ

«Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 4:0 и продолжил лидировать в РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над «Оренбургом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. На 38-й минуте мяч забил полузащитник Кевин Пина. На 73-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Данила Козлов. На 79-й минуте отличился полузащитник Эдуард Сперцян. На 88-й минуте окончательный счет установил нападающий Джон Кордоба.

После 14 матчей «Краснодар» продолжил оставаться лидером РПЛ, набрав 36 очков. «Оренбург» является аутсайдером и располагается на последнем 16-м месте, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 10 ноября. «Оренбург» также в гостях встретится с махачкалинским «Динамо» днем ранее.

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