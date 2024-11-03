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18:52, 3 ноября 2024Бывший СССР

Майор ВСУ заявил об одном шаге Украины от введения трудовой повинности

Майор ВСУ Мамалуй: Киев находится в одном шаге от введения трудовой повинности
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина находится в одном шаге от введения трудовой повинности, при которой жители страны будут работать за пайки и талоны. Об этом заявил замглавы Верховного суда, майор Вооруженных сил республики (ВСУ) Александр Мамалуй, сообщает «Политика страны» в Telegram.

«Уважаемое общество, мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам», — сказал Мамалуй.

Когда был снят опубликованный видеофрагмент — неизвестно. Также не сообщается, на какой вопрос Мамалуй дал соответствующий ответ.

В 2025 году потребности Украины во внешнем финансировании составят 41,6 миллиарда долларов, заявлял ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. В следующем году Киеву необходимо выделить на 15,6 миллиарда долларов больше, чем аналитики прогнозировали ранее, отметил эксперт.

ЖЗЛ
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