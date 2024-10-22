Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

Еврокомиссар Рейндерс: Украине необходимо внешнее финансирование на $41,6 млрд

В 2025 году потребности Украины во внешнем финансировании составят 41,6 миллиарда долларов. Так зависимость страны от помощи зарубежных партнеров оценил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит ТАСС.

В следующем году Киеву необходимо выделить на 15,6 миллиарда долларов больше, чем аналитики прогнозировали ранее, отметил эксперт, курирующий попытки конфисковать суверенные активы РФ, замороженные в юрисдикциях Евросоюза.

Рейндерс озвучил цифры в рамках экстренно созванной краткой сессии Европарламента для утверждения механизма кредитования Украины. Страны Большой семерки (G7) собираются выдать Киеву займ в 45 миллиардов долларов, из которых 35 внесет Евросоюз. Погашать этот кредит планируют, используя конфискованные доходы от реинвестирования замороженных активов РФ.

Даже если траты Украины не вырастут в условиях активных боевых действий, выделенной поддержки едва хватит для удовлетворения текущих потребностей. По словам еврокомиссара, блок уже потратил на Украину 120 миллиардов евро, из которых 25 предоставили по линии макрофинансовой поддержки.

США пообещали предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита стран «Большой семерки» (G7) с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Эту помощь намерены предоставить, несмотря на вето, которое наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предложение по продлению сроков заморозки российских активов с полугода до 36 месяцев.

Одним из главных условий выдачи столь большого займа Украине называют пересмотр механизма блокировки российских активов. В Европе предложили три варианта: заморозку ценных бумаг РФ на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, продление всех антироссийских санкций до трех лет или блокировку активов на три года вместо нынешних шести месяцев. Это позволит использовать непредвиденную прибыль от замороженных средств РФ для финансирования займа, но в США все равно беспокоятся, что этот кредит окажется слишком рискованным.