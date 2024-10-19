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08:09, 19 октября 2024Экономика

США предоставят Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7

FT: США предоставят Киеву до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

США готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита стран «Большой семерки» (G7) с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, США предоставят необходимую помощь, несмотря на вето, которое наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предложение по продлению сроков заморозки российских активов с полугода до 36 месяцев.

Ранее стало известно о соглашении США и Евросоюза о помощи Украине за счет российских активов. Вашингтон и ЕС близки к соглашению о поддержке Киеву на 50 миллиардов долларов за счет российских активов, написало агентство Bloomberg.

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      Марина Совина
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