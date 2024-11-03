Силы ПВО за ночь сбили 19 беспилотников ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила 19 дронов ВСУ в Белгородской, Ростовской и Волгоградской областях

Российские военные в ночь с субботы на воскресенье, со 2 на 3 ноября, уничтожили над российскими регионами 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

Как отметили в российском ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России с применением дронов самолетного типа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотников.

Из них 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской и один — над территорией Волгоградской областей, добавили в министерстве.

Ранее российские военные уничтожили восемь дронов над Луганском. Все БПЛА были самолетного типа.