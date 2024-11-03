Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях, отметив, что таким образом глава государства «подписал для них смертный приговор» ради геополитических амбиций США и «сиюминутных выгод» Киева.
Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский очень хочет, чтобы в ВСУ было как можно больше иностранных легионеров.
Однако прямое участие в военном конфликте граждан Чехии с санкции президента — плохой прецедент. Плохой — прежде всего для этой страны
Слуцкий добавил, что 60 бойцов из Чехии точно не изменят ситуацию на поле боя.
Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам воевать в ВСУ
Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ.
Чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства. Заявления с просьбой разрешить присоединиться к украинской армии чешскому президенту направили более 180 граждан страны. При этом, сколько из прошений было отклонено, не сообщается.
Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия поставит ВСУ полмиллиона боеприпасов до конца этого года. Он подчеркнул, что Прага продолжит поставлять оружие Киеву. По его словам, особую роль в предложенной Чехией инициативе сыграли Нидерланды и Дания.
В апреле сообщалось еще о 150 чехах в составе ВСУ
В апреле этого года стало известно, что более 150 граждан Чехии воюют в составе Вооруженных сил Украины с разрешения президента Чехии Петра Павела и бывшего президента страны Милоша Земана. Об этом рассказал чешский телеканал CT24.
Как рассказали журналисты, первые чехи прибыли на Украину для участия в боях за ВСУ уже в марте 2022 года. Также отмечается, что в будущем число чешских наемников может только увеличиться: аппарат президента Чехии планирует упростить получение согласования совместно с правительством.
В составе ВСУ граждане Чехии занимают должности операторов БПЛА, медиков и разведчиков.
Было бы здорово, если бы на Украину могли приехать профессиональные военные
В марте МИД Швеции заявил, что Посольство Украины может вербовать шведов в ряды Вооруженных сил республики. «Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — уточнил пресс-секретарь ведомства Тумас Ванеск.
Чешского наемника судили за преступления, совершенные на Украине
В июле 27-летний гражданин Чехии Филипп Симан попал под суд в Праге за службу в Вооруженных силах Украины и мародерство.
По словам прокурора Мартина Биле, мужчина отправился на Украину без разрешения президента республики на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии.
Наемник признался, что члены батальона «Карпатская Сечь», в который он вступил, играли роль полиции, суда, а также «были и палачами».
Суд приговорил Симана к семи годам в колонии строгого режима заключения за мародерство в ходе несанкционированного участия в боевых действиях на Украине. При этом суд вынес военнослужащему приговор исключительно за мародерство, не став осуждать его за несанкционированное наемничество. Из-за этого приговор оказался более мягким, чем тот, которого требовало обвинение.