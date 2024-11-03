Слуцкий: Петр Павел подписал 60 чехам смертный приговор, разрешив вступить в ВСУ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях, отметив, что таким образом глава государства «подписал для них смертный приговор» ради геополитических амбиций США и «сиюминутных выгод» Киева.

Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский очень хочет, чтобы в ВСУ было как можно больше иностранных легионеров.

Однако прямое участие в военном конфликте граждан Чехии с санкции президента — плохой прецедент. Плохой — прежде всего для этой страны Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам

Слуцкий добавил, что 60 бойцов из Чехии точно не изменят ситуацию на поле боя.

Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам воевать в ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ.

Чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства. Заявления с просьбой разрешить присоединиться к украинской армии чешскому президенту направили более 180 граждан страны. При этом, сколько из прошений было отклонено, не сообщается.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия поставит ВСУ полмиллиона боеприпасов до конца этого года. Он подчеркнул, что Прага продолжит поставлять оружие Киеву. По его словам, особую роль в предложенной Чехией инициативе сыграли Нидерланды и Дания.

В апреле сообщалось еще о 150 чехах в составе ВСУ

В апреле этого года стало известно, что более 150 граждан Чехии воюют в составе Вооруженных сил Украины с разрешения президента Чехии Петра Павела и бывшего президента страны Милоша Земана. Об этом рассказал чешский телеканал CT24.

Как рассказали журналисты, первые чехи прибыли на Украину для участия в боях за ВСУ уже в марте 2022 года. Также отмечается, что в будущем число чешских наемников может только увеличиться: аппарат президента Чехии планирует упростить получение согласования совместно с правительством.

В составе ВСУ граждане Чехии занимают должности операторов БПЛА, медиков и разведчиков.

Было бы здорово, если бы на Украину могли приехать профессиональные военные чешский военный в рядах ВСУ

В марте МИД Швеции заявил, что Посольство Украины может вербовать шведов в ряды Вооруженных сил республики. «Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — уточнил пресс-секретарь ведомства Тумас Ванеск.

Чешского наемника судили за преступления, совершенные на Украине

В июле 27-летний гражданин Чехии Филипп Симан попал под суд в Праге за службу в Вооруженных силах Украины и мародерство.

По словам прокурора Мартина Биле, мужчина отправился на Украину без разрешения президента республики на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии.

Наемник признался, что члены батальона «Карпатская Сечь», в который он вступил, играли роль полиции, суда, а также «были и палачами».

Суд приговорил Симана к семи годам в колонии строгого режима заключения за мародерство в ходе несанкционированного участия в боевых действиях на Украине. При этом суд вынес военнослужащему приговор исключительно за мародерство, не став осуждать его за несанкционированное наемничество. Из-за этого приговор оказался более мягким, чем тот, которого требовало обвинение.

