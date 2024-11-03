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11:12, 3 ноября 2024Бывший СССР

Разведка сообщила о кочующих минометах ВСУ в зоне СВО

Разведка ВС РФ: ВСУ активизировали группы кочующих минометов в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали группы кочующих минометов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Об этом сообщила разведка Вооруженных Сил России (ВС РФ), пишет РИА Новости.

«Для разведки приоритет очень большой их [кочующие минометы] обнаружить. Они работают буквально 5-10 минут, за 5-10 минут мы должны передать координаты, расчет должен навестись и выстрелить», — заявил начальник разведки гаубичного артдивизиона 25-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Артист.

Российский военный назвал кочующие минометы одной из приоритетных целей для артиллеристов, поскольку они пытаются нанести максимальный урон и призваны замедлить продвижение российских военных районе Торского выступа.

«Их поймать сложно, а поражение они наносят серьезное, возможно, где-то наступление на некоторых участках замедляется, поэтому все в наших руках, от нашей слаженной работы все зависит. Поражаем эти цели», — добавил командир взвода с позывным Демьян.

Ранее стало известно, что группа украинских военных попала в окружение на краснолиманском направлении. Речь шла о нескольких взводах ВСУ.

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