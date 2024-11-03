Российская порноактриса попала в больницу из-за последствий работы

Российская порноактриса Лола Тейлор попала в больницу с нервным расстройством

Российская порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) попала в больницу из-за последствий работы. У нее диагностировали нервное расстройство, сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным канала, проблемы со здоровьем у 31-летней женщины начались в июле 2024 года, когда она впервые упала в обморок и получила травму головы. Тогда ей поставили диагноз «расстройство нервной системы».

Второй приступ нервного расстройства случился с актрисой в сентябре, а затем повторился спустя два месяца — Бушуеву снова госпитализировали с нервным срывом. Ей предстоит двухмесячное лечение.

Ранее стало известно, что проживающая в США австралийская порнозвезда и блогерша Хейли Дэвис занялась сексом с военнослужащим и оказалась в больнице вместе с ним — внутриматочная спираль «оторвала кусок» от пениса мужчины, а также повредила ей шейку матки.