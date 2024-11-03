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11:00, 3 ноября 2024Россия

Спасавшихся жителей Курской области вывез помогавший раненому военкору Поддубному мужчина

Жителей Курской области вывез мужчина, помогавший раненому военкору Поддубному
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom  

Спасавшихся от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области вывез мужчина, помогавший раненому военкору Евгению Поддубному. Об этом рассказала на допросе у военных следователей эвакуированная россиянка, передает РИА Новости.

Со слов местной жительницы, ее родственникам пришлось бежать от обстрелов через речку, а также лежать на муравейниках, спасаясь от украинских дронов.

«Они через речку пробирались, все были в осоке порезанные. И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который Евгения Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — рассказала россиянка.

Вечером 7 августа дрон ВСУ атаковал машину, в которой находился Поддубный. Военкора экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Из больницы его выписали спустя месяц.

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