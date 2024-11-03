Спасавшихся жителей Курской области вывез помогавший раненому военкору Поддубному мужчина

Жителей Курской области вывез мужчина, помогавший раненому военкору Поддубному

Спасавшихся от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области вывез мужчина, помогавший раненому военкору Евгению Поддубному. Об этом рассказала на допросе у военных следователей эвакуированная россиянка, передает РИА Новости.

Со слов местной жительницы, ее родственникам пришлось бежать от обстрелов через речку, а также лежать на муравейниках, спасаясь от украинских дронов.

«Они через речку пробирались, все были в осоке порезанные. И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который Евгения Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — рассказала россиянка.

Вечером 7 августа дрон ВСУ атаковал машину, в которой находился Поддубный. Военкора экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Из больницы его выписали спустя месяц.