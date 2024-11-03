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23:20, 3 ноября 2024Мир

У американцев начались проблемы со сном из-за выборов

HealthDay: американцы жалуются на проблемы со сном из-за предстоящих выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Американцы начали испытывать проблемы со сном в преддверии президентских выборов. Об этом говорится в статье HealthDay.

В опросе, проведенном Национальном фондом сна США, приняли участие 1364 взрослых американцев. Семнадцать процентов респондентов пожаловались на ухудшение качества сна и уменьшение его продолжительности. При этом отмечается, что с подобными проблемами столкнулись как сторонники демократов, так и сторонники республиканцев.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником кандидата от республиканцев Дональда Трампа выступает кандидат от демократов и вице-президент страны Камала Харрис. Ранее результаты финального опроса в США показали, что они имеют равные шансы на победу. По данным телеканала NBC, кандидатов поддерживают по 49 процентов зарегистрированных избирателей.

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