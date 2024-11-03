В Германии сообщили о кризисном совещании партии Шольца

Bild: канцлер ФРГ Шольц проводит кризисное совещание партии СДПГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проводит кризисное совещание Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Кризисное совещание СДПГ в канцелярии! Канцлер Олаф Шольц сейчас проводит консультации с руководством партии. Присутствуют соруководители СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен, а также генеральный секретарь Маттиас Миерш», — указано в сообщении.

Отмечается, что целью совещания является определение дальнейшей стратегии переговоров с партнерами СДПГ по коалиции.

Ранее советник министра финансов ФРГ Ларс Фельд на фоне скандала вокруг публикации в СМИ экономического плана его руководителя рассказал, при каких условиях получится сохранить правительство. Представитель Минфина допустил сохранение правительства страны при решении партий пойти на уступки.