Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:08, 3 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии задержали женщину за попытку подкупить избирателей

В Молдавии полиция задержала женщину за попытку подкупить избирателей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Молдавии на 72 часа задержали жительницу района Дрокия за попытку подкупить избирателей. Об этом сообщает полиция республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, в полицию обратился 68-летний мужчина, который рассказал, что ему и его жене предложила деньги за голосование против определенного кандидата на выборах 43-летняя женщина. Она также приходила к ним домой, где была намерена заплатить мужчине 1600 леев и его жене 2700 леев.

Возбуждено уголовное дело. Во время обысков в доме задержанной нашли 24 тысячи леев, а также списки людей, которым заплатили за голосование, листовки и сообщения, которые подтверждали ее причастность к подкупу.

Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Молдавии зафиксировали более ста инцидентов, связанных с техническими проблемами, взломами урн и другими происшествиями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране студентка появилась на улице без одежды в знак протеста против хиджаба. За это ее избили и похитили

      Российское гражданство с начала года получили более 3 тысяч иностранцев-участников СВО

      В Германии мужчина забыл рюкзак в вагоне и остановил движущийся поезд

      В Молдавии задержали женщину за попытку подкупить избирателей

      Австралийский страус сбежал с фермы из-за неразделенной любви и неделю скрывался в лесу

      Константинополь заподозрили в попытке усилить раскол церкви на Украине

      Майор ВСУ заявил об одном шаге Украины от введения трудовой повинности

      Бетербиеву подарили сертификат на квартиру в Дагестане

      Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе

      В Молдавии нашли объяснение активности избирателей из Приднестровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше