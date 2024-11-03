В Молдавии задержали женщину за попытку подкупить избирателей

В Молдавии полиция задержала женщину за попытку подкупить избирателей

В Молдавии на 72 часа задержали жительницу района Дрокия за попытку подкупить избирателей. Об этом сообщает полиция республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, в полицию обратился 68-летний мужчина, который рассказал, что ему и его жене предложила деньги за голосование против определенного кандидата на выборах 43-летняя женщина. Она также приходила к ним домой, где была намерена заплатить мужчине 1600 леев и его жене 2700 леев.

Возбуждено уголовное дело. Во время обысков в доме задержанной нашли 24 тысячи леев, а также списки людей, которым заплатили за голосование, листовки и сообщения, которые подтверждали ее причастность к подкупу.

Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Молдавии зафиксировали более ста инцидентов, связанных с техническими проблемами, взломами урн и другими происшествиями.

