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13:19, 3 ноября 2024Бывший СССР

На президентских выборах в Молдавии зафиксировали более ста инцидентов

Promo-LEX: обработано 141 сообщение о происшествиях на выборах
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Reuters

Во время проведения второго тура президентских выборов в Молдавии зафиксировано более ста инцидентов, связанных с техническими проблемами, взломами урн и другими происшествиями. Об этом в ходе брифинга сообщил глава молдавской общественной организации Promo-LEX Николай Панфил, пишет РИА Новости.

Панфил отметил, что организация обработала 141 сообщение о происшествиях в ходе проведения выборов. Среди них 109 инцидентов подтвердились, отметил глава неправительственной организации.

По его словам, был зафиксирован 51 случай возникновения технических проблем при регистрации избирателей. Еще 25 инцидентов связаны с повреждениями и взломами урны для голосования или отсутствия пломб на них. Кроме того, в Панфил отметил, чтобы были зафиксированы случаи фотографирования бюллетеней, прерывания видеосъемки избирательных действий, необоснованной остановки работы избирательного участка, предвыборная агитация, недочеты в списках, а также организованный подвоз избирателей к участку.

В Молдавии 3 ноября проходит второй тур выборов президента. В них участвуют нынешняя глава республики Майя Санду и Александр Стояногло.

Ранее сообщалось, что по итогам первого тура Санду получила 42,49 процента голосов, Стояногло — 25,95 процента.

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