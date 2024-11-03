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21:12, 3 ноября 2024Мир

В США сделали заявление об успехах России на Украине

Политолог Миршаймер: Запад вынужден признать, что Россия побеждает на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Россия побеждает на поле боя на Украине, и западные страны не могут не осознавать этого. Об успехах РФ высказался политолог и эксперт по международным отношениям из США профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd.

«Русские побеждают на поле боя, и мы вынуждены признать этот факт», — заявил он.

Эксперт добавил, что у Запада почти не осталось возможностей предоставлять поддержку Киеву. Он объяснил, что ни у США, ни у Европы нет промышленной базы, чтобы производить достаточное количество снарядов, техники и артиллерийских систем для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Миршаймер рассказал, что Западу не удалось превратить президента России Владимира Путина в изгоя и изолировать его на международной арене. Таким образом он прокомментировал саммит БРИКС в Казани.

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