В США сделали заявление об успехах России на Украине

Политолог Миршаймер: Запад вынужден признать, что Россия побеждает на Украине

Россия побеждает на поле боя на Украине, и западные страны не могут не осознавать этого. Об успехах РФ высказался политолог и эксперт по международным отношениям из США профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd.

«Русские побеждают на поле боя, и мы вынуждены признать этот факт», — заявил он.

Эксперт добавил, что у Запада почти не осталось возможностей предоставлять поддержку Киеву. Он объяснил, что ни у США, ни у Европы нет промышленной базы, чтобы производить достаточное количество снарядов, техники и артиллерийских систем для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Миршаймер рассказал, что Западу не удалось превратить президента России Владимира Путина в изгоя и изолировать его на международной арене. Таким образом он прокомментировал саммит БРИКС в Казани.