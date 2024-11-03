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15:09, 3 ноября 2024Мир

Жителей окраин Баальбека в Ливане предупредили о готовящемся авианалете

ЦАХАЛ призвал жителей окраин ливанского Баальбека эвакуироваться
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

ЦАХАЛ призвал жителей окрестностей провинциального центра Баальбека на востоке Ливана эвакуироваться в связи с предстоящими авиаударами. Об этом сообщает ТАСС.

Предупреждение было передано на арабском языке от официального представителя Армии обороны Израиля Авихая Эдри. В целях безопасности он призвал людей покинуть дома и на четыре часа перебраться в безопасные районы — не менее 500 метров от обозначенных на карте целей.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации еще двух полевых командиров «Хезболлы».

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