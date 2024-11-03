Жителей окраин Баальбека в Ливане предупредили о готовящемся авианалете

ЦАХАЛ призвал жителей окраин ливанского Баальбека эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей окрестностей провинциального центра Баальбека на востоке Ливана эвакуироваться в связи с предстоящими авиаударами. Об этом сообщает ТАСС.

Предупреждение было передано на арабском языке от официального представителя Армии обороны Израиля Авихая Эдри. В целях безопасности он призвал людей покинуть дома и на четыре часа перебраться в безопасные районы — не менее 500 метров от обозначенных на карте целей.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации еще двух полевых командиров «Хезболлы».