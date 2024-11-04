Американец Мартиндейл уверен, что украинцы тепло встречают российских военных

Помогавший российским военным на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американец Дэниэл Мартиндейл уверен, что украинцы тепло встречают российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я уезжал (с территории, контролируемой ВСУ — прим. «Ленты.ру»), русские только зашли в город. Они только пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать меня. Так что мне не довелось увидеть, как мои соседи встречали российских военных. Но я думаю, что они встретили бы их очень тепло. Они бы устроили праздник, оказали радушный прием», — сказал Мартиндейл в беседе с информационным агентством.

Он также высказал предположение, что подобное происходит по всей Украине, даже несмотря на то, что «конфликт занял гораздо больше времени, чем предполагалось» и оказался «более болезненным». Мартиндейл выразил уверенность, что граждане Украины понимают, что Россия борется за справедливость.

О том, что гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и передавал РФ информацию для ударов по украинским военным объектам, вывезли с подконтрольной ВСУ территории, стало известно 2 ноября.

Ранее Мартиндейл рассказал о наибольшей опасности в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, во время эвакуации опаснее всего были беспилотники и обстрелы с них.