Американец Мартиндейл назвал беспилотники самой большой опасностью на СВО

Помогавший российским военным на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американец Дэниэл Мартиндейл рассказал о наибольшей опасности в зоне специальной военной операции (СВО). Его цитирует РИА Новости.

Мартиндейл, передававший РФ информацию для ударов по украинским военным объектам, назвал самой большой опасностью во время эвакуации беспилотники и обстрелы с них. «Нам потребовалось около трех-четырех часов, чтобы преодолеть полкилометра от моего дома до окраины», — вспомнил он.

Нахождение на подконтрольной ВСУ территории он считает битвой за выживание.

О том, что гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года, вывезли с подконтрольной ВСУ территории, стало известно 2 ноября.

Также Мартиндейл рассказал, как выжил под ударом «Града» на Украине. По словам мужчины, он попал под обстрел в последние дни своего пребывания в стране, но обошелся без ранений.