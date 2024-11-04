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12:01, 4 ноября 2024Бывший СССР

Американец с собакой выжил под ударом «Града» на Украине

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл рассказал, как выжил под ударом «Града»
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, рассказал, как выжил под ударом реактивной системы залпового огня «Град». В беседе с РИА Новости он признался, что обошелся без ранений.

2 ноября с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории российские силовики вывезли гражданина США Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов для поражения техники и личного состава ВСУ. По словам мужчины, в последние дни на Украине он помогал волонтерам эвакуировать людей, помогал мирным людям связываться с родственниками. «В один из дней, когда я вот так помогал с эвакуацией, я услышал, что запустили ракеты, вроде РСЗО "Град"», — вспоминает он.

Чтобы добраться до укрытия, у Мартиндейла, по его словам, было только три-четыре секунды. Он решил лечь на дорогу. «Со мной была моя собака, ракеты начали взрываться, одна из них метрах в двадцати от меня», — сказал он, добавив, что два осколка попали в собаку, а самого его не задело.

Также Мартиндейл заявил, что боевой дух украинских военнослужащих сейчас снижен. Собеседник агентства отметил, что они напуганы и просто хотят вернуться домой.

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