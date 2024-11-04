Американец с собакой выжил под ударом «Града» на Украине

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл рассказал, как выжил под ударом «Града»

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, рассказал, как выжил под ударом реактивной системы залпового огня «Град». В беседе с РИА Новости он признался, что обошелся без ранений.

2 ноября с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории российские силовики вывезли гражданина США Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов для поражения техники и личного состава ВСУ. По словам мужчины, в последние дни на Украине он помогал волонтерам эвакуировать людей, помогал мирным людям связываться с родственниками. «В один из дней, когда я вот так помогал с эвакуацией, я услышал, что запустили ракеты, вроде РСЗО "Град"», — вспоминает он.

Чтобы добраться до укрытия, у Мартиндейла, по его словам, было только три-четыре секунды. Он решил лечь на дорогу. «Со мной была моя собака, ракеты начали взрываться, одна из них метрах в двадцати от меня», — сказал он, добавив, что два осколка попали в собаку, а самого его не задело.

Также Мартиндейл заявил, что боевой дух украинских военнослужащих сейчас снижен. Собеседник агентства отметил, что они напуганы и просто хотят вернуться домой.