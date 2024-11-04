Безопасность на выборах в США будут обеспечивать снайперы и дроны

Washington Post: на избирательных участках в США задействуют снайперов и дроны

Власти США приняли решение усилить меры безопасности на некоторых избирательных участках по причине участившихся угроз в адрес работников избиркомов и возможных беспорядков. Об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно информации газеты, безопасность на выборах будут обеспечивать дроны и снайперы. Помимо этого, на участках и в центрах подсчета голосов в ряде городов установят тревожные кнопки.

Правоохранительные органы приводят в готовность силы быстрого реагирования и выставляют на улицах дополнительные патрули. Отмечается, что как минимум два американских штата — Вашингтон и Невада — задействовали Нацгвардию на случай беспорядков.

По данным The Washington Post, многие демократы обеспокоены возможностью беспорядков в случае проигрыша кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее появилась информация о том, что рекордное число богатых граждан США планируют покинуть страну на неопределенный срок после президентских выборов, опасаясь каких-либо беспорядков.

