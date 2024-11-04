Бывший вице-премьер Молдавии назвал причину победы Санду на выборах

Бывший вице-премьер Молдавии Муравский: Санду выбрали те, кто покинул страну

Майя Санду переизбрана на второй срок президента Молдавии за счет тех, кто покинул страну и не собирается возвращаться. Об этом в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

«А пока, как положено в цивилизованных странах, поздравим госпожу Санду с пусть незаслуженной, но победой», — добавил он.

При этом Муравский усомнился, что Санду способна проявлять честь, достоинство и стыд. «Как может чувствовать себя тот, кого не хочет видеть во главе государства больше половины проживающего в нём народа? Вопрос, конечно, интересный, но не к Санду», — резюмировал он.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Санду набирает 53,53 процента голосов после обработки 97 процентов протоколов. В свою очередь, за бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло проголосовали 46,47 процентов избирателей.