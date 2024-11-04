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23:11, 4 ноября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Молдавии раскритиковал итоги выборов в стране

Бывший премьер Молдавии: победу Санду нарисовали манипуляциями голосов диаспоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Stringer / Reuters

Победу на выборах президента Молдавии Майе Санду нарисовали за счет манипуляций голосами диаспоры. Об этом заявил экс-премьер Молдавии, кандидат в президенты на первом туре от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, пишет РИА Новости.

После обработки 100 процентов протоколов с участков лидирует во втором туре выборов президента Молдавии Санду с 55,33 процента голосов. У кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,67 процента.

«Нынешний президент Санду якобы по цифрам выиграла, но это просто результат фальсификации. Они посчитали грубо, за счет манипуляций голосами диаспоры просто нарисовали победу нынешнего президента», — отметил Тарлев.

По его словам, выборы президента ожидали почти все граждане Молдавии. Тем не менее выборы были «очень плохо организованы, сфальсифицированы, условия были неадекватные и естественно ввели в заблуждение целый народ».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал позором и профанацией выборы в Молдавии. Он подчеркнул, что решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор за рубежом в странах Запада.

Ранее стало известно, что в Молдавии сотрудники полиции и независимые наблюдатели привели разные данные по зафиксированным в ходе второго тура выборов президента нарушениям. Так, Генеральный инспекторат полиции зарегистрировал около 200 нарушений, в то время как общественная организация Promo-LEX — более тысячи.

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