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15:28, 4 ноября 2024Бывший СССР

В Госдуме назвали позором и профанацией выборы в Молдавии

Депутат Слуцкий назвал позором и профанацией выборы в Молдавии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал позором и профанацией выборы в Молдавии. Его слова передает РИА Новости.

«Молдавские выборы — позор и профанация. Очевидно непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев», — высказался политик о победе Майи Санду. Слуцкий подчеркнул, что решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор за рубежом в странах Запада.

«Внутри страны она фактически проиграла. Точно так же, как это и было в случае с голосованием на референдуме по евроинтеграции», — отметил депутат. Проживающие в России молдаване, как заявил политик, были ограничены в активном избирательном праве, также блокировался доступ к избирательным участкам жителям Приднестровья.

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Слуцкий также выразил мнение, что выборы проходили в условиях «тотальной цензуры, если не диктатуры». «Были запрещены и закрыты оппозиционные политпартии и СМИ. Манипуляции и фальсификации в угоду Запада и против молдавского народа — вот результат двойной выборной кампании», — заключил политик.

4 ноября Майя Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов и переизбрании на пост. Перевес был достигнут только за счет избирателей с зарубежных участков, преимущественно — в западных странах. На избирательных участках внутри Молдавии после подсчета всех голосов перевес был на стороне ее оппонента, бывшего генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло.

Ранее стало известно, что в Молдавии сотрудники полиции и независимые наблюдатели привели разные данные по зафиксированным в ходе второго тура выборов президента нарушениям. Так, Генеральный инспекторат полиции зарегистрировал около 200 нарушений, в то время как общественная организация Promo-LEX — более тысячи.

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