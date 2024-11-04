В Госдуме назвали позором и профанацией выборы в Молдавии

Депутат Слуцкий назвал позором и профанацией выборы в Молдавии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал позором и профанацией выборы в Молдавии. Его слова передает РИА Новости.

«Молдавские выборы — позор и профанация. Очевидно непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев», — высказался политик о победе Майи Санду. Слуцкий подчеркнул, что решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор за рубежом в странах Запада.

«Внутри страны она фактически проиграла. Точно так же, как это и было в случае с голосованием на референдуме по евроинтеграции», — отметил депутат. Проживающие в России молдаване, как заявил политик, были ограничены в активном избирательном праве, также блокировался доступ к избирательным участкам жителям Приднестровья.

Слуцкий также выразил мнение, что выборы проходили в условиях «тотальной цензуры, если не диктатуры». «Были запрещены и закрыты оппозиционные политпартии и СМИ. Манипуляции и фальсификации в угоду Запада и против молдавского народа — вот результат двойной выборной кампании», — заключил политик.

4 ноября Майя Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов и переизбрании на пост. Перевес был достигнут только за счет избирателей с зарубежных участков, преимущественно — в западных странах. На избирательных участках внутри Молдавии после подсчета всех голосов перевес был на стороне ее оппонента, бывшего генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло.

Ранее стало известно, что в Молдавии сотрудники полиции и независимые наблюдатели привели разные данные по зафиксированным в ходе второго тура выборов президента нарушениям. Так, Генеральный инспекторат полиции зарегистрировал около 200 нарушений, в то время как общественная организация Promo-LEX — более тысячи.