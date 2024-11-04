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21:31, 4 ноября 2024Мир

Генсек НАТО заявил о готовности альянса работать с Трампом в случае его победы

Марк Рютте: НАТО продолжит работать с США вне зависимости от итогов выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Рютте выразил готовность работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом. Он заявил, что НАТО будет «добиваться сохранения единства альянса». «В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам», — добавил он. Генсек Североатлантического альянса отметил, что Соединенные Штаты «не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сценариях развития конфликта с Россией после выборов президента США, которые пройдут менее чем через месяц — 5 ноября 2024 года. По словам политика, президентская гонка имеет решающее значение для будущего республики. От этого, уточнил он, зависит в том числе вступление страны в НАТО.

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