Генсек НАТО заявил о готовности альянса работать с Трампом в случае его победы

Марк Рютте: НАТО продолжит работать с США вне зависимости от итогов выборов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Рютте выразил готовность работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом. Он заявил, что НАТО будет «добиваться сохранения единства альянса». «В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам», — добавил он. Генсек Североатлантического альянса отметил, что Соединенные Штаты «не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сценариях развития конфликта с Россией после выборов президента США, которые пройдут менее чем через месяц — 5 ноября 2024 года. По словам политика, президентская гонка имеет решающее значение для будущего республики. От этого, уточнил он, зависит в том числе вступление страны в НАТО.