Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:14, 4 ноября 2024Экономика

Генсек ОПЕК прокомментировал наступление пика спроса на нефть

Генсек ОПЕК заявил, что пик спроса на нефть не наступит из-за роста экономики
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Angel Hernandez / Reuters

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что пик спроса на нефть не наступит, поскольку сегодня наблюдается рост мировой экономики. Его слова приводит ТАСС.

«Картина не настолько негативная, как некоторые пытаются ее показать», — подчеркнул он.

По словам Хайсам аль-Гайса, в последнее время часто обсуждают замедление экономического роста, однако реальные данные говорят об обратном. Так, например, экономика Соединенных Штатов выросла в третьем квартале на 2,8 процента.

В июне аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что мировой спрос на нефть может достичь пика в 2029 году, после чего глобальный интерес к этому виду сырья начнет постепенно снижаться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назначил ветерана СВО врио губернатора Тамбовской области

      Французский банк купит для Казахстана электровозы Alstom

      Симоньян раскритиковала школьную проектную деятельность

      Генсек ОПЕК прокомментировал наступление пика спроса на нефть

      Путин назначил нового врио губернатора Ростовской области

      Цискаридзе раскритиковал ценовую политику российских театров

      Министр строительства Сербии объявил об отставке из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде

      Журналист представил разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест боксерше

      В Великобритании высказались об ожиданиях на Западе экономического коллапса в России

      Генсек НАТО заявил о скором завершении строительства второго завода Rheinmetall на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше