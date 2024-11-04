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23:14, 4 ноября 2024Мир

Глава Минстроя Сербии не признал вину в гибели людей в Нови-Саде

Глава Минстроя Сербии Весич не признал вину за гибель людей при ЧП в Нови-Саде
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Глава министерства строительства, транспорта и инфраструктуры (Минстрой) Сербии Горан Весич не признал вину в трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которой погибли 14 человек. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Не могу взять на себя вину за смерть 14 человек. Потому что ни я, ни люди, которые работают со мной, не несем ни капли ответственности за трагедию, которая произошла. Уверен, это покажет и расследование, которое проводит прокуратура», — заявил Весич.

Он отметил, что Минстрой не способен повлиять на проектирование и проведение работ на вокзале. Также министр заявил, что до конца жизни будет оплакивать погибших и объявил о своей отставке.

В результате обрушения бетонного козырька здания 1 ноября на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек. Отмечается, что станцию ​​реконструировали в последний раз в этом году и открыли в июле.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что ответственные за соблюдение состояния конструкции и объекта будут найдены и понесут ответственность.

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