Из-за сильной гололедицы на дороге в Москве 11 машин попали в ДТП

Mash: 11 машин попали в ДТП в Москве из-за сильной гололедицы на дороге

11 машин попали в ДТП в Москве из-за сильной гололедицы на дороге. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Массовая авария произошла на Большой Черкизовской в Москве из-за сильной гололедицы на дороге. Никто из участников ДТП не пострадал.

3 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу следующей недели воздух в Москве прогреется до плюс 10 градусов. «Зима при околонулевой температуре будет властвовать до середины предстоящей недели», — спрогнозировал синоптик. Затем, по словам специалиста, установится западно-восточный перенос воздушных масс и «дыхание Атлантики». К выходным в столице потеплеет до плюс 5-10 градусов, а снегопады перейдут в дожди.

В понедельник, в День народного единства, по словам специалиста, ожидался рост высоты снежного покрова в Москве до четырех-семи сантиметров. Такой снег, как отметил Тишковец, по климату обычно бывает только в начале декабря.