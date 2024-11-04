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08:17, 4 ноября 2024Мир

Израиль прекратил сотрудничество с БАПОР

Постпред Израиля в ООН Данон заявил о прекращении сотрудничества с БАПОР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Израиль проинформировал председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о прекращении сотрудничества с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил постпред еврейского государства Дани Данон в соцсети X.

«Несмотря на многочисленные свидетельства, которые мы представили в ООН и которые доказывают захват БАПОР движением ХАМАС, ООН ничего не сделала для исправления ситуации», — написал он. Данон подчеркнул, что Израиль продолжит сотрудничать с гуманитарными организациями, однако это не распространяется на организации, «которые поощряют терроризм против» страны.

Ранее парламент Израиля запретил деятельность БАПОР в стране.

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