Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил участникам Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» поразмышлять о том, когда у Запада проснется совесть. Об этом сообщает РИА Новости.

Неожиданное предложение российский дипломат сделал, выступая на мероприятии. Лавров выразил уверенность, что научная часть симпозиума гарантирована высоким качеством и репутацией собравшихся на нем экспертов из разных стран, а его фантастическое измерение даст пищу для размышления многим политикам.

Глава МИД РФ решил «внести вклад в поиск фантастических сюжетов» и предложил участникам «порассуждать о том, когда и если Запад одумается и у него проснется совесть». По мнению Лаврова, подобный сюжет был бы интересным. Его идея была встречена аплодисментами.

Дипломат отметил, что на Западе «есть много умных людей», и предложил задуматься, «когда там поймут, что неоколониальные замашки вредны, в том числе и для самого Запада». Он также отметил, что высокомерие стран Запада разрушает его репутацию в мире, приведя в пример слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который сравнивал Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями.

Лавров также призвал участников симпозиума пофантазировать о том, что страны мирового большинства должны сделать, чтобы «ускорить процесс вразумления наших западных коллег».

Ранее Глава российского МИД заявил, что англосаксы готовят Европу к вооруженному конфликту с РФ при провале Киева. Это мнение Лавров также высказал, выступая на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

