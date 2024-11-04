Лукашенко предложил снизить на 10-11 % добычу калийных удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений. Его слова приводит Белта.

«Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений», — заявил он.

По словам Лукашенко, даже в случае снижения добычи «не то что дефицит на рынке появится», однако все поймут, что за дорогую продукцию следует платить соответствующие средства.

В июле белорусский лидер нашел выход в ситуации с санкциями против белорусских минеральных удобрений. Во время селекторного совещания, посвященного уборочной кампании, он призвал активнее использовать их для повышения производительности.

