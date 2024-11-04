Медведев: России помогут победить любовь к Родине и равнение на предков

России помогут победить искренняя любовь к Родине и равнение на предков, убежден замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram.

Политик поздравил россиян с Днем народного единства. Сообщение он сопроводил фрагментом из кинофильма 1939 года «Минин и Пожарский».

«Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя Отечества!» — написал он.

Ранее Медведев прокомментировал, из каких интересов действует президент Украины Владимир Зеленский и его администрация. Одна из главных целей главы государства — как можно дольше удержаться у власти.