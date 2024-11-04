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09:31, 4 ноября 2024Россия

Медведев назвал условия для победы России

Медведев: России помогут победить любовь к Родине и равнение на предков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

России помогут победить искренняя любовь к Родине и равнение на предков, убежден замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram.

Политик поздравил россиян с Днем народного единства. Сообщение он сопроводил фрагментом из кинофильма 1939 года «Минин и Пожарский».

«Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя Отечества!» — написал он.

Ранее Медведев прокомментировал, из каких интересов действует президент Украины Владимир Зеленский и его администрация. Одна из главных целей главы государства — как можно дольше удержаться у власти.

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