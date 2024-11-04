Министр иностранных дел КНДР передала Путину приветствие от Ким Чен Ына

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи передала Владимиру Путину приветствие от Ким Чен Ына

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи передала президенту России Владимиру Путину приветствие от главы КНДР Ким Чен Ына. Кадрами со встречи поделился телеканал «Россия 1», трансляция которого доступна на платформе «Смотрим».

«Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации», — сказала министр иностранных дел государства на встрече с Путиным.

Ранее в этот же день стало известно, что КНДР заключила соглашение с Россией, позволяющее урегулировать финансовый и продовольственный кризисы страны. Так, Москва предложила Пхеньяну значительную компенсацию в виде поставок риса за оказанную ранее поддержку.