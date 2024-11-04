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19:22, 4 ноября 2024Мир

Министр иностранных дел КНДР передала Путину приветствие от Ким Чен Ына

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи передала Владимиру Путину приветствие от Ким Чен Ына
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Mikhail Tereshchenko / Sputnik / Reuters

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи передала президенту России Владимиру Путину приветствие от главы КНДР Ким Чен Ына. Кадрами со встречи поделился телеканал «Россия 1», трансляция которого доступна на платформе «Смотрим».

«Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации», — сказала министр иностранных дел государства на встрече с Путиным.

Ранее в этот же день стало известно, что КНДР заключила соглашение с Россией, позволяющее урегулировать финансовый и продовольственный кризисы страны. Так, Москва предложила Пхеньяну значительную компенсацию в виде поставок риса за оказанную ранее поддержку.

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