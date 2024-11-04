На Украине допустили прекращение атак на энергообъекты РФ при содействии третьей стороны

Ермак: Украина готова рассмотреть прекращение ударов по энергообъектам с РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил заключение договора с Россией о прекращении взаимных ударов по энергообъектам при содействии Катара или иной третьей стороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Если Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста», — заявил Ермак.

Он также отметил, что в подобном соглашении может быть применен принцип, аналогичный «зерновой сделке». При этом Ермак подчеркнул, что в данный момент никаких переговоров между Россией и Украиной не ведется.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. На встрече обсуждался так называемый «план победы» Украины.