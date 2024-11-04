Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:48, 4 ноября 2024Бывший СССР

На Украине объяснили невозможность уволить Буданова

Прозоров: Зеленский хотел бы уволить Буданова, но ему мешает Запад
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы уволить руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но не могут этого сделать из-за Запада. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.

По его словам, западные покровители Буданова выступят против его отставки. Собеседник агентства отметил, что тот имеет значительный вес в киевской элите, что вызывает беспокойство у многих недоброжелателей. Он указал, что глава ГУР «отжал» у СБУ «Спецтехноэкспорт», в результате чего предприятие перешло под контроль военной разведки.

Прозоров подчеркнул, что теперь Буданов контролирует доходы от перепродажи западного оружия в страны Третьего мира, уточнив, что речь идет о десятках или сотнях миллионах долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища

      В США 78 миллионов человек проголосовали досрочно на выборах президента

      Загитова рассказала о личной жизни

      При пожаре в дачном доме в Сургуте погибли четыре человека

      На Украине объяснили невозможность уволить Буданова

      Перезапущенную АЭС в Японии остановили из-за проблем с оборудованием

      В США назвали Маска «влиятельным другом» Си Цзиньпина

      В ЛНР сообщили об уничтожении более 10 тысяч бойцов ВСУ за неделю

      Жители Газы рассказали об опасных заданиях от израильских военных

      Санду сохранила лидерство в Молдавии после подсчета 99 процентов протоколов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше