Прозоров: Зеленский хотел бы уволить Буданова, но ему мешает Запад

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы уволить руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но не могут этого сделать из-за Запада. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.

По его словам, западные покровители Буданова выступят против его отставки. Собеседник агентства отметил, что тот имеет значительный вес в киевской элите, что вызывает беспокойство у многих недоброжелателей. Он указал, что глава ГУР «отжал» у СБУ «Спецтехноэкспорт», в результате чего предприятие перешло под контроль военной разведки.

Прозоров подчеркнул, что теперь Буданов контролирует доходы от перепродажи западного оружия в страны Третьего мира, уточнив, что речь идет о десятках или сотнях миллионах долларов.