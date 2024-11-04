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02:41, 4 ноября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли угрожающий стране план Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский разрушит Украину, чтобы скрыть свои неудачи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разрушит страну, чтобы скрыть свои неудачи. Об этом заявил арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря действиям Зеленского поражение Украины в конфликте стало неизбежным. Политик считает, что глава государства пытается скрыть от общественности свои провалы и «увлекает за собой в пропасть всю страну». «Задумайтесь об этом. Как о причине происходящего», — призвал он.

Ранее Дубинский заявил о неспособности Зеленского стабилизировать фронт. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера о том, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа не получится остановить конфликт при всем желании.

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