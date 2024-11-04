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15:53, 4 ноября 2024Бывший СССР

Названо количество готовых терпеть тяготы конфликта украинцев

Количество украинцев, готовых терпеть тяготы конфликта, сократилось до 63 %
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Thomas Peter / Reuters

Количество украинцев, готовых терпеть тяготы конфликта столько, сколько потребуется сократилось на 10 процентов с февраля. Соответствующее исследование опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно исследованию, проведенному с 20 сентября по 3 октября методом телефонных интервью, количество таких жителей Украины сократилось с 73 до 63 процентов. При этом шесть процентов опрошенных готовы терпеть еще год, четыре процента — полгода, 15 процентов заявили, что готовы терпеть «несколько месяцев», а 12 процентов затруднились с ответом.

Сильнее всего показатели сократились на юге и востоке Украины. В этих регионах количество людей, которые готовы терпеть тяготы конфликта, сократилось с 68 до 50 процентов и с 70 до 38 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что украинцы поддержали создание правительства национального единства, которое подразумевает широкую коалицию парламентских и внепарламентских патриотических сил. За это высказалось 50 процентов жителей страны.

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